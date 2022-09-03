Beyşehir'de düzenlenen futbol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

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KONYA (AA) - AK Parti Beyşehir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 16-26 yaş arası futbol turnuvası bitti.

Sentetik sahada merhum Dursun Turgut adına düzenlenen turnuvanın finalinde kendisine rakip olan Eşrefoğlu Butik Otel Futbol Takımı'nı mağlup eden Harman Nakliyat Futbol Takımı şampiyon oldu.

Birinci olan ve dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları kupa töreninde verildi.

Kupa törenine; AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem ve Gülay Samancı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin ve davetliler katıldı.

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