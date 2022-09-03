Kanadı kırık atmacaya güvenlik güçleri sahip çıktı

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KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde yaralı bulunan atmaca, Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Seydişehir'de vatandaşlar tarafından bulunan ve uçmakta zorluk çeken atmaca, önce emniyet ekiplerine daha sonra zabıta ekiplerine teslim edildi.



Zabıta ekipleri tarafından koruma altına alınan kanadı kırık olduğu tespit edilen yaralı atmaca, Beyşehir Milli Parklar Şube Şefliğine götürüldü.

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