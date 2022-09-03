Beyşehir'de mahalle sakinleri dayanışma yemeğinde bir araya geldi

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi’nde düzenlenen, Üzümlü dayanışma yemeğinde mahalle sakinleri bir araya geldi.

Üzümlü Merkez Cami Derneği, Üzümlüspor Kulübü Derneği, Üzümlü Gönülbağı Derneği ve BEYSİAD tarafından organize edilen yemeğe, mahalle sakinlerinin de katılımı yoğun oldu.



Beyşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterilerinin de renk kattığı programda, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek dua yaptı.



Din görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılara, yemek ikram edildi.



Yemeğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya milletvekilleri Gülay Samancı, Orhan Erdem ve Hacı Ahmet Özdemir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.









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