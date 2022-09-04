Seydişehir'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

S.B. idaresindeki 42 CVC 47 plakalı otomobil, Alaylar 2 Mahallesi Atatürk Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı.



Kazada yaralanan sürücü S.B. Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.