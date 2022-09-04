Seydişehir'de "Güle Oynaya Camiye Gel Projesinde" çocuklar bisikletlerine kavuştu

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" kapsamında Seydişehir'de, camiye gelen çocuklara bisiklet verildi.

Seydişehir Belediyesi Milli İrade Meydanında düzenlenen törende Belediye Başkanı Mehmet Tutal çocuklara bisikletlerini verdi.



Projede emeği geçenlere teşekkür eden Tutal, "Seydişehir merkez ve kırsal mahalleri dahil olmak üzere 543 çocuğumuza bisikletleri teslim edildi. Aile büyükleri ile sabahın erken saatlerinde camilere giden çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum." dedi.



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