Konya'da cam silerken pencereden düştüğü iddia edilen kadın yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinin penceresinden düşen kadın yaralandı.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın ikinci katında oturan Havva B, cam silerken dengesini kaybederek zemindeki kömürlük boşluğuna düştü.



Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince düştüğü yerden çıkarılarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Havva B, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

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