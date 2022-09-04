Konya'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halinde rahatsızlanan sürücü, aracın ağaca çarpması sonucu yaralandı.



42 ALK 117 plakalı otomobilin sürücüsü M.Y, İncesu Mahallesi girişinde bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı.



Direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Y. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralanan M.Y, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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