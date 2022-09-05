Konya'da otomobilin çarptığı 4 yaya yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ahmet K. (46) idaresindeki 42 AKN 539 plakalı araç, Seydişehir - Beyşehir kara yolunda, yol kenarında yürüyen H.D. (16), M.E.U. (19), B.A. (18) ve N.K'ye (17) çarptı.

Kazada yaralanan 4 yaya Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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