Konya'da 330 bin makaron ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde sigara yapımında kullanılan 330 bin makarona el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erler Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.

Polis, araçta yaptığı aramada sigara imalatında kullanılan 330 bin makaron ele geçirdi.

Kamyonetteki 2 kişi gözaltına alındı.

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