Konya'da "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" kapsamında bisiklet dağıtımı sürüyor

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KONYA (AA) - Yaz tatili döneminde "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi ile 40 gün sabah namazına giden çocuklara hediye bisikletlerin dağıtımı sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi kapsamında Bosna Hersek Mahallesi Yunus Emre Camisi, Akabe Mahallesi Karbel Erkam Camisi ile Gödene TOKİ Hicret Camisi'nde 40 gün boyunca sabah namazlarını camide kılan çocuklar için düzenlenen bisiklet dağıtım törenlerine katılarak çocuklara bisikletlerini hediye ettiği bildirildi.

Akabe Mahallesi Karbel Erkam Camisi'ndeki bisiklet dağıtımı töreninde konuşan Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, taşra ilçelerde bisiklet dağıtımının tamamlandığını, merkez ilçelerde de 10 gün içinde tamamlamayı planladıklarını söylediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Başkan Altay'ın 2 bin 425 camide, 21 bin 185 tane bisikleti almaya hak kazanan çocuklara, "Onları gönülden kucaklıyorum. İnşallah camilerimizin daimi cemaatleri olurlar. Çocuklarımızın trafik kurallarına uymalarını ve kasksız bisiklete binmemelerini de ailelerinden ve çocuklarından istirham ediyorum." sözlerine yer verildi.

Bisiklet almaya hak kazanan çocuklar dağıtım yapılacak tarihleri ve camileri Konya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından öğrenebiliyor.

Hak sahibi çocukların bisikletlerinin montajı da yine belediyenin anlaşmalı olduğu servislerde ücretsiz olarak yapılıyor.

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