Konya'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 102 bin 110 lira para ceza kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 102 bin 110 lira para ceza kesildi

AA

Konya'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 102 bin 110 lira para ceza kesildi

KONYA (AA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde, motosiklet yarışı yapan, trafik kurallarını ihlal eden ve abart egzozla çevreye rahatsızlık veren 22 sürücüye 102 bin 110 lira para cezası uygulandı, 10 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Stadyum Otoparkı ve Ankara Caddesi Birlik Parkı civarında motosikletlerin yarış yaparak çevreyi rahatsız ettiği yönünde gelen ihbarları değerlendirerek harekete geçti.

İhbar edilen adrese giden polis, abart egzozla çevreye rahatsızlık veren, trafik güvenliğini tehlikeye atan, plakaları uygunsuz yere takan, ehliyetsiz motosiklet kullanan 22 sürücüye 102 bin 110 lira para cezası uyguladı.

Polis, yaptığı denetimde 10 motosikleti de trafikten men etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi ...
Konya'da yıldırım isabet eden binada hasar oluştu
YEREL HABERLER Konya'da yıldırım isabet eden binada hasar oluştu
Konya'da "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" kapsamında bisiklet dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" kapsamında ...
Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para ...
Sürücüsünün `Dur´ ihtarına uymadığı otomobilde vurulan genç yoğun bakımda
YEREL HABERLER Sürücüsünün `Dur´ ihtarına uymadığı otomobilde ...
Konya'da 330 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 330 bin makaron ele geçirildi
Konya'da asayiş uygulamasından kaçan sürücünün aracındaki kişiyi yaralayan bekçi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da asayiş uygulamasından kaçan sürücünün ...
Çumra Tarım Bayramı'nın ardından
YEREL HABERLER Çumra Tarım Bayramı'nın ardından
Konya'da otomobilin çarptığı 4 yaya yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da otomobilin çarptığı 4 yaya yaralandı
Lezzet festivali "Konya GastroFest", 550 bin ziyaretçiyi ağırladı
YEREL HABERLER Lezzet festivali "Konya GastroFest", 550 bin ...
SİDA, Mavi Vatan savunmasında yerli dizel motorla görev yapacak
YEREL HABERLER SİDA, Mavi Vatan savunmasında yerli dizel motorla ...
Konya'daki okullarda uyum eğitimi başladı
YEREL HABERLER Konya'daki okullarda uyum eğitimi başladı
Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
Konya'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı
YEREL HABERLER Konya'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza ...
Akşehir'de 17. Geleneksel Sünnet Şöleni yapıldı
YEREL HABERLER Akşehir'de 17. Geleneksel Sünnet Şöleni yapıldı
Konya'da cam silerken pencereden düştüğü iddia edilen kadın yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da cam silerken pencereden düştüğü iddia edilen ...
2 komşusunu öldüren şüpheli: 3-4 yıldır 'saman tozu' nedeniyle kavgalıyız
YEREL HABERLER 2 komşusunu öldüren şüpheli: 3-4 yıldır 'saman tozu' ...
Seydişehir'de "Güle Oynaya Camiye Gel Projesinde" çocuklar bisikletlerine kavuştu
YEREL HABERLER Seydişehir'de "Güle Oynaya Camiye Gel Projesinde" ...
Seydişehir'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Seydişehir'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin ...
Konya'da otomobilin çarptığı kişi öldü
YEREL HABERLER Konya'da otomobilin çarptığı kişi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.