OSEG 2022 konferansı Konya'da yapılacak

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KONYA (AA) - Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) konferanslarının 6'ıncısı Konya'da düzenlenecek.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, yazılı açıklamasında, OSEG 2022'nin sektörün otorite isimlerini Konya'da buluşturacağını kaydetti.

Programın 26-27 Eylül'de "Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilirlik" temasıyla gerçekleştirileceği bilgisini paylaşan Kütükcü, şunları kaydetti:



"Konyalı otomotivcilerimiz, yabancı firma temsilcileri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. İnşallah bu ikili iş görüşmeleri ile sanayicilerimiz yeni işbirlikleri ile pazarlara ulaşacak, şehrimizin ihracatı daha fazla artacak. Konferansımıza ve B2B görüşmelerine katılmak isteyen sanayicilerimiz ve tüm misafirlerimiz kayıtlarını 'oseg.kso.org.tr' adresinden yapabilir."

​​​​​​​Kütükcü, otomotiv sanayicileri başta olmak üzere, sektöre ilgi duyan herkesi 6. OSEG konferansına katılmaya davet etti.

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