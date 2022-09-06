Kulu'da otomobilin çarptığı elektrikli moped sürücüsü yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı üç tekerlekli elektrikli moped sürücüsü yaralandı.



Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 DTE 34 plakalı otomobil, Meteoroloji Kavşağında Bayram Erdoğan'ın (72) kullandığı üç tekerlekli elektrikli mopede çarptı.



Kazada yaralanan Erdoğan, ambulansla Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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