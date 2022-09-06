Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Onur Günü etkinliklerini değerlendirdi

KONYA (AA) - Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 24 Ağustos Akşehir Onur Günü etkinliklerini değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi.

Akkaya, Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdiği toplantıda, Milli Savunma Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi işbirliğinde organize edilen 24 Ağustos Onur Günü Akşehir'den Zafere 100. Yıl Etkinlikleri'nin coşkulu törenlerle kutlandığını söyledi.

Ekinliklerin 20'den fazla ulusal televizyon kanalında yayınlandığını aktaran Akkaya, "Güzel ilçemiz Akşehir'de, 24 Ağustos Onur Günü'nü her yıl bambaşka bir coşkuyla karşılıyoruz. Fakat bu yıl bizim için anlamı çok daha büyük oldu. Zira tam 100 yıl önce takvimler, 24 Ağustos'u gösterdiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindekiler Akşehir'den zafere yürüdüler. Bu kutlu yürüyüş, dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlandı. İşte bu büyük zaferin üstünden tam 100 yıl geçti." diye konuştu.

100. Yıl Etkinlikleri boyunca adeta tarihin yeniden canlandığını belirten Akkaya, "Nasıl ki 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki kuvvet komutanları Akşehir'e büyük zafer için geldilerse o gün de askeri erkan buradaydı. Biz de tarihi bir ana şahitlik etmiş olduk." ifadesini kullandı.

Kutlamalar boyunca çeşitli ve görkemli etkinliklerin yapıldığını anlatan Akkaya, başta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olmak üzere programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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