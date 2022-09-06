Seydişehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erkoç Deniz (31) yönetimindeki 19 AL 710 plakalı araç ile Harun Yılmaz (41) idaresindeki 42 ZB 392 plakalı otomobil, Seydişehir-Bozkır kara yolu Dumlupınar Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Mustafa Kul (55) ve Zeki Kul (61) yaralandı.

Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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