Konya'da tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen R.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından zanlıyı satmaya götürdüğü eserlerle Alpaslan Mahallesi'nde gözaltına aldı.

R.D'nin çantasında, çok sayıda heykel, haç figürü, kapı tokmağı, yüzük taşı, tespih imamesi gibi eserler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nu ihlalden işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.