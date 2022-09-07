Akşehir Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi

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KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi, sınavlarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, 2014'den bu yana bu programı düzenlediklerini artık geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Öğrencileri ödüllendirerek farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Akkaya, şunları kaydetti:

"Konya'da merkez ilçelerden sonra eğitim konusunda en başarılı ilçe konumundayız. Akşehir'imiz geçmişte Türkiye birincileri, ikincileri de çıkardı. Bu noktada öğrencilerimizi, onları hazırlayan öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi, velilerimizi kutluyorum. İnşallah ilerideki yıllarda yine eskiden olduğu gibi Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü gelecektir."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri başarılı öğrencilere ödüllerini verdi.

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