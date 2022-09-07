Kulu'da plastik atık deposunun çatısında yangın çıktı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde plastik atık deposunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir plastik atık deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangın bölgesine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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