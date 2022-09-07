Konya'dan Pakistan'daki sel bölgesine 10 yardım tırı gönderildi

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe belediyeleri ve Konya Ticaret Borsası iş birliğinde hazırlanan 10 yardım tırı, Pakistan'daki sel bölgesine gönderildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyaç duyan herkese destek olmanın önemli olduğunu vurguladı.

Pakistan'ı zor günlerinde yalnız bırakmadıklarını belirten Altay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın talimatı sonrası yakın tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan için uluslararası yardım seferberliğine Konya olarak katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Altay, Konya olarak ihtiyaç oldukça gerekeni yapmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Pakistan'da yaşanan sel felaketi sonrası en büyük yardım eli Türkiye'den uzandı. Kamu, özel kuruluşlar ve vatandaşlarımız selden büyük zarar gören Pakistan halkına yalnız olmadıklarını gösterdi. Biz de kentteki merkez ilçe belediyeleri ve Ticaret Borsamızla 5 bin gıda kolisinden oluşan 3 tır ile Konya Büyükşehir olarak Kulu'daki 800 dekarlık arazimizde ektiğimiz ekmeklik buğdaydan elde ettiğimiz 150 tonluk unu 7 tırla Pakistan'a gönderdik. Unlarımız ve gıda kolilerimizle toplam 10 tır Pakistanlı kardeşlerimizin yaralarını sarmak için katkı sağlayacak inşallah. Pakistan halkına Konyalı hemşehrilerimizin geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Konya olarak, Türkiye olarak her zaman yanlarındayız. Allah böyle felaketlerden hepimizi korusun."

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