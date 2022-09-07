Konya'da yeni otobüs seferi hizmete sunuldu

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi, Adliye, Karatay Kaymakamlığı, Antalya Çevre Yolu, Kozağaç Parkı arasında sefer yapacak 113 numaralı Şehir Hastanesi-Kozağaç Parkı yeni otobüs hattını hizmete sundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hizmete sunulan hat vatandaşların Şehir Hastanesi'e ulaşımı noktasında kolaylık sağladı.

Hattın seferlerine başladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"113 numaralı otobüs hattının güzergahı, Şehir Hastanesi, Adliye, Karatay Kaymakamlığı, Antalya Çevre Yolu, Kozağaç Parkı olacak. 12, 13, 75, 84, 94, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 76, 79, 87, 91, 92, 93, 106, 124, 125 numaralı otobüs hatlarını kullanıp Şehir Hastanesi ve Adliye çevresine gitmek isteyen vatandaşlar Antalya Çevre Yolu üzerinden 113 numaralı hattı kullanarak daha kısa sürede ulaşım sağlayabilecek. Yeni otobüs hattını kullanmak isteyenler sefer saatlerini www.atus.konya.bel.tr adresi ve mobil uygulamadan takip edebilecek."

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