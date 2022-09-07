Konya'da 2 milyon 700 bin ücretsiz kaynak kitap dağıtılacak

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KONYA (AA) - Konya'da 2 milyon 700 bin ücretsiz kaynak kitap dağıtılacağı bildirildi.



Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada kentte 2. sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim gören tüm öğrencilere 2 milyon 700 bin ücretsiz kaynak kitap ulaştırılacağı bildirildi.

Açıklamada, okul yönetimlerinin öğrencilerin sıralarında kitapları hazır bulunduracağı aktarıldı.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapların 101 farklı çeşitten ve her sınıf kademesine göre belirlenmiş ana derslerden oluştuğu kaydedildi.

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