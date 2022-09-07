Konya'da komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Hıdırlı Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada Z.Y, D.Y, T.E.T. ve M.S.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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