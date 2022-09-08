Seydişehir'de MEVKA tarafından eğitim verildi

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KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamlığı ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından Proje Eğitimi verildi.

"Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi"ne kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar katıldı.

Eğitim sonunda 18 kişiye katılım belgesi Kaymakam Deniz Pişkin tarafından verildi.

Kaymakam Deniz Pişkin, proje eğitimi alan katılımcıların, proje kavramını yakından tanımalarını ve kendi kurumlarında proje üretmeleri amacı ile eğitim verildiğini kaydetti.

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