Konya Büyükşehir Belediyesi 290 okulda oyun alanı oluşturdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi şehir genelindeki 290 ilkokul, ortaokul, lise bahçesinde spor sahası, oyun alanı ve sıra çizgi çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda çocukların hem fiziki hem de ruhsal gelişimine katkı sağlamaya yönelik farklı çalışmalar yürütülüyor.

Açıklamada görüşüne yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarınların emanet edileceği öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi için çalıştıklarını belirterek, "Bu sayede öğrencilerimiz hem kaliteli zaman geçiriyor hem de geleneksel oyunları unutmamış oluyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.