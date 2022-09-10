Konya Büyükşehir Belediyesi filosuna 16 otobüs kattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir Belediyesi filosuna 16 otobüs kattı

AA

Konya Büyükşehir Belediyesi filosuna 16 otobüs kattı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım filosunu güçlendirmek için 9 solo, 7 körüklü olmak üzere 16 otobüs aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, coğrafi olarak Türkiye'nin en büyük ili olan Konya'da en önemli konulardan birisinin de toplu ulaşım faaliyetleri olduğunu belirtti.

Altay, daha önce anlaşmaya varılan 91 otobüsün peyderpey gelmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Son olarak dün 9 solo, 7 körüklü olmak üzere 16 yeni otobüsümüz daha geldi. Türkiye'nin en güzel otobüslerini şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz. Son gelenlerle otobüs sayımız 51'e ulaştı. Konyalı hemşehrilerimize ulaşımda da en kaliteli hizmeti sunmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yeni gelen otobüslerimiz plaka işlemlerinin ardından hızlıca hizmete alınacak. Her ay yeni otobüslerimiz gelmeye devam edecek. Hayırlı olsun."

Altay, pazartesi başlayacak yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla hatlara ilave seferler eklendiği bilgisini de paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Yol verme' tartışmasında 2 kişinin öldürülmesinde baba ile oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER 'Yol verme' tartışmasında 2 kişinin öldürülmesinde ...
Konya'da balkondan düşen bebek yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da balkondan düşen bebek yaralandı
Konya'da bir kişi mesai arkadaşı tarafından silahla öldürüldü
YEREL HABERLER Konya'da bir kişi mesai arkadaşı tarafından silahla ...
Konya'da evlerden bakır kablo çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da evlerden bakır kablo çaldığı öne sürülen ...
Konya'da baba ve oğlunun öldürüldüğü trafik kavgasının 2 zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da baba ve oğlunun öldürüldüğü trafik ...
Konya'da tesadüfen keşfedilen antik yer altı şehri heyecanlandırdı
YEREL HABERLER Konya'da tesadüfen keşfedilen antik yer altı şehri ...
Konya'da yerli ayçiçeği tohumu geliştirilmesi için yetiştirilen ürünler hasat edildi
YEREL HABERLER Konya'da yerli ayçiçeği tohumu geliştirilmesi için ...
Konya'da 10. Geleneksel Bisiklet Festivali başladı
YEREL HABERLER Konya'da 10. Geleneksel Bisiklet Festivali başladı
Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu şehadetlerinin 100. yılında Beyşehir'de anıldı
YEREL HABERLER Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu şehadetlerinin 100. ...
Konya'da silahla öldürülen fırıncının katil zanlıları tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da silahla öldürülen fırıncının katil zanlıları ...
'Yol verme' tartışmasında baba ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER 'Yol verme' tartışmasında baba ve oğlunun ...
Konya'daki trafikte yol verme kavgasına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Konya'daki trafikte yol verme kavgasına ilişkin 6 ...
MHP Yalıhüyük İlçe Teşkilatının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER MHP Yalıhüyük İlçe Teşkilatının açılışı yapıldı
Karapınar'da gençlerin yetiştirdiği sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
YEREL HABERLER Karapınar'da gençlerin yetiştirdiği sebze ve meyveler ...
Konya Büyükşehir Belediyesi, meralarda otlayan hayvanlar için içme suyu çalışması yürütüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi, meralarda otlayan ...
Konya Büyükşehir Belediyesi 290 okulda oyun alanı oluşturdu
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi 290 okulda oyun alanı ...
Beyşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Beyşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Konyaspor istikrarlı oyunla "yıldızlar" çıkarmak istiyor
YEREL HABERLER Konyaspor istikrarlı oyunla "yıldızlar" çıkarmak ...
Konya'da 161 bin 400 makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 161 bin 400 makaron ele geçirildi
Konya'da yakınlarından şiddet gördüğünü iddia eden görme engelli şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Konya'da yakınlarından şiddet gördüğünü iddia eden ...
Trafikte yol verme kavgasında öldürülen baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi
YEREL HABERLER Trafikte yol verme kavgasında öldürülen baba ile ...
Seydişehir'de MEVKA tarafından eğitim verildi
YEREL HABERLER Seydişehir'de MEVKA tarafından eğitim verildi
Beyşehir Kaymakamı Akpınar göreve başladı
YEREL HABERLER Beyşehir Kaymakamı Akpınar göreve başladı
Kiracısını "su faturası" anlaşmazlığından öldüren ev sahibine müebbet hapis istendi
YEREL HABERLER Kiracısını "su faturası" anlaşmazlığından öldüren ev ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.