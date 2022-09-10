Konya Büyükşehir Belediyesi filosuna 16 otobüs kattı

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım filosunu güçlendirmek için 9 solo, 7 körüklü olmak üzere 16 otobüs aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, coğrafi olarak Türkiye'nin en büyük ili olan Konya'da en önemli konulardan birisinin de toplu ulaşım faaliyetleri olduğunu belirtti.

Altay, daha önce anlaşmaya varılan 91 otobüsün peyderpey gelmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Son olarak dün 9 solo, 7 körüklü olmak üzere 16 yeni otobüsümüz daha geldi. Türkiye'nin en güzel otobüslerini şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz. Son gelenlerle otobüs sayımız 51'e ulaştı. Konyalı hemşehrilerimize ulaşımda da en kaliteli hizmeti sunmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yeni gelen otobüslerimiz plaka işlemlerinin ardından hızlıca hizmete alınacak. Her ay yeni otobüslerimiz gelmeye devam edecek. Hayırlı olsun."

Altay, pazartesi başlayacak yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla hatlara ilave seferler eklendiği bilgisini de paylaştı.

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