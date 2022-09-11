Karapınar'da ilkokul öğrencilerine kırtasiye desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Karapınar Lisesi'nden 1991'de mezun olan bir grup hayırsever, Yeşilyurt Mahallesindeki Salur ve Güzelkışla ilkokullarında 1. sınıfa başlayacak 44 öğrenciye çanta ve kırtasiye seti hediye etti.



Karapınar Lisesi eski müdürleri Fikri Dağ ve Ali Bozaklı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, kırtasiye setlerini okul müdürleri Hasip Keleş ile Sermin Çavdar'a teslim etti.

Karapınar Lisesi 1991 mezunlarından Ahmet Koçaker, "Arkadaşlarımız ile her Kurbana bayramında bir araya geliyoruz. Son buluşmada farkındalık yapacak bir etkinlik yapılması kararı alındı. Bizler de köy okulundaki çocuklarımıza eğitim desteği yaptık. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseler dünyalara değer. Bütün arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, "Karapınar Lisesi 1991 mezunlarının bu etkinliği son derece sevindiricidir. Dezavantajlı bölgelerimizden olan bu bölgelerde eğitime yapılan yardımlar örnek teşkil edecektir. Bu tür dayanışmanın örnek olmasını temenni ediyor teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.