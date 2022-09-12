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AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, kentteki yurtlarda incelemede bulundu

AA

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, kentteki yurtlarda incelemede bulundu

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, 2022-2023 eğtim öğretim yılı kapsamında hazırlıklarını tamamlayan öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu.

Özboyacı, Konya Şems-i Tebrizi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda yaptığı incelemede, yurtlarda gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve yeni eğitim öğretim yılı için hazır hale getirildiğini söyledi.

AK Parti'nin gençlik ve spor alanında da ciddi yatırımlar yaptığına dikkati çeken Özboyacı, "2002'de Konya'da sadece 8 tane yurt varken biz bu sayıyı 31'e çıkarmayı başardık. Yine kentte 2002'de 7 bin 972 öğrenci konaklayabilirken devletin yurtlarında bugün 36 bin 586 öğrencimiz konaklayabiliyor. Gerçekten çok çarpıcı bir rakam." dedi.

Yapılan çalışmalarla yurt kapasitesinde 5 kattan fazla artış sağlandığını vurgulayan Özboyacı, her hizmette gençlere verilen değerin izlerinin bulunduğunu belirtti.

Özboyacı, yurtların öğrencilerin ihtiyaçlarına göre en ince ayrıntısıyla inşa edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"2021'de hizmete aldığımız 4 yurdun kapasitesi 8 bin 500. AK Parti'den önce Konya'nın bütün yurt kapasitesi 7 bin 900 iken, biz sadece bir yılda 8 bin 500 kişi kapasiteli yurt yapmışız. Bu bizim öğrencilerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin kanıtı niteliğindedir. Bizler 21 yıldır olduğu gibi bu millete hizmet için koşturuyoruz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Burada yeni yaptığımız, hizmeti aldığımız ve 2 bin 800 kız öğrenci kardeşlerimize hizmet edecek gerçekten otel konforunda bir yurt. Odaları tek tek gezdik, kontrol ettik. Her odada 4 farklı yatak olacak şekilde, her odada buzdolabı var, her odada kişiye özel gardırop var. Çalışma masası, çalışma dolabı, ayakkabılık var. Gerçekten çok ince düşünülmüş. Mesela engelli öğrencilerimiz için de engelli öğrenci odalarımız var. Çok iyi dizayn edilmiş, acil durum butonları bile düşünülmüş."

Yurdun, barındırdığı imkanlarla külliye niteliği taşıdığını ifade eden Özboyacı, şunları söyledi:

Sosyal tesislerimiz, 300 kişilik bir konferans salonumuz, onlarca etüt salonumuz, kütüphanemiz, genç ofislerimiz, spor alanlarımız, eğlence alanlarımız var. Çok güzel bir mescit yapmışlar buraya gerçekten, sadece ibadet etmek için değil, aynı zamanda öğrenci kardeşlerimizin gelip vakit geçireceği şekilde has oda gibi tasarlamışlar. Ben bu milletin bir evladı olarak gurur duydum, onur duydum. Özellikle AK Parti'nin milletvekili olarak da çok mutlu oldum. Burada çok büyük bir emek var. Türkiye dünyada yurt kapasitesi anlamında belki milletini, gençlerini en çok düşünen ülke. Türkiye bu manada en kaliteli yurt hizmetini dünyada öğrencilerine sunan ülke. Bunda hiç şüphe yok. Muhalefet bugün bizleri ne kadar doğru işler yaparsak yapalım her konuda eleştirmeye devam ediyor. Muhalefettir eleştirir. Makul eleştiriye yapıcı eleştiriye kesinlikle boynumuz kıldan ince ama bu kadar yapılan yatırımı da görmezden gelmek gerçekten birazcık insafsızlık diye düşünüyorum. Biz eserlerimizle milletimizin karşısına çıkıyoruz. Bugün gençlerimiz ve öğrencilerimiz için yaptığımız eserler ortada. Devletimiz Konya'da bugün 36 bin 586 öğrenciye yurt imkanı sağlıyor. Bu gerçekten devrim niteliğinde bir rakam."

Özboyacı, gece gündüz demeden millete hizmet için çalışacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve ekibine, bu çalışmalarda çok ciddi katkısı olan kıymetli bakanımız, Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Türkiye'de 21 yıldır devrim niteliğinde işler yapan ve her ilde, ilçede, köyde, mahallede, beldede hamdolsun imzası bulunan, her projeye talimatlarıyla katkı sağlayan ve bu büyük dönüşümün asıl mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Biz gençlerimiz için, öğrencilerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Biz, yaptığımız işleri konuşuyoruz."

Kentteki yurtlarda boş yatak kapasitesi olduğuna da değinen Özboyacı, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Konya'da toplam 31 yurt var. Merkezde 27 bin, taşramızla ilçelerimizde de 9 bine yakın yatak kapasitemiz var. Konya'da bu yıl 16 bin boş yatak kapasitemiz vardı ve 14 bin 400 kadar öğrencimiz buraya başvurdu. Bunların 13 bin 800'ü karşılandı. Şu anda öğrenci kardeşlerimizden yurt ihtiyacına başvuran herkesin yüzde 100 ihtiyacını birinci fazda karşılamış olduk. Boş kapasitelerimiz de var. Geri kalan öğrencilerimizin de yerleştirmesini yapacağız ve Konya'da bu yıl yurt imkanı sağlayamadığımız hiçbir öğrencimiz kalmayacak inşallah."

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