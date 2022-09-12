Akşehir'de 3 bin 300 dolu makaron ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 3 bin 300 dolu makaron ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede 2 ev ve 1 araçta yaptıkları aramada, bir miktar esrar maddesi, çok sayıda Hint keneviri ve uyuşturucu hap, 3 bin 300 doldurulmuş makaron ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile 12 av fişeği ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler A.B, Ö.Ü, E.D, H.Ş, H.A. ve A.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.

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