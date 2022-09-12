Konya'da bir bahçede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir bahçede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Seydişehir Akçay Deresi düzenleme çalışmaları sırasında demir korkulukların monte edilmesinde kullanılan kaynak makinasından çıkan kıvılcımlar Yeni Cami Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan Mehmet Görür’e ait bahçede yangına neden oldu.

Kıvılcımın kuru otları tutuşturmasıyla yangın bahçede bulunan ceviz ve kavak ağaçlarına sıçradı.

Bahçe sahibi Görür'ün durumu yetkililere haber vermesi üzere olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiyesi Daire Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Bazı ceviz ve kavak ağaçları yangın nedeniyle zarar gördü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.