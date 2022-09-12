ASDER Konya İl Başkanı Kanmaz'dan, 12 Eylül mesajı

KONYA (AA) - Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Konya İl Başkanı Mehmet Kanmaz, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kanmaz mesajında, ASDER olarak millet iradesini gölgeleyecek hiçbir uygulama ve vesayete müsamaha göstermeyeceklerini ve bu konuda asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

ASDER'in kurulduğu günden bu yana insan hakları ve hukukun üstünlüğünü tesis etmek için üstüne düşen yerel ve ulusal düzeyde yapılması gerekenleri yaptığını belirten Kanmaz, "Ülkemizin gelişmesinin önünü kesmek, tökezletmek, bölmek isteyen düşmanlar sosyal, siyasal, askeri ve ekonomik her yolu denemiş ve hala denemeye devam etmektedirler. Bugün var olan siyasi ve ekonomik savaşta yaşanan gelişmeler Türkiye düşmanlığıdır ama milletimiz tüm badireleri atlatacak güç ve kudrettedir." ifadelerini kullandı.

12 Eylül 1980 darbesinin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayan Kanmaz, şunları kaydetti:



"Zamanında halka dayatılan bu darbe anayasasına milletimizin iradesi 16 Nisan'da kısmi de olsa gereken cevabı vermiştir. Millet iradesine ipotek koyma eylemlerinin en çirkin olanlarından biri de 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından yapılmak istenmiş ancak aziz milletimiz ona da gereken cevabı vermiştir. Millet iradesine konulmak istenen her türlü ipotek ve vesayet eylemi, karşısında 28 Şubat 'post modern darbe' mağduru bizleri bulacaktır."

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