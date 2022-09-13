Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Arabam.com Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Taktik çalışması ile devam eden idman, rondo oyun ile sona erdi.

Konyaspor, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.





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