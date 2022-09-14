Halsizlik neden olur, nasıl geçer?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yürütülen kaçakçılık çalışmaları kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde ve bir araçta yapılan aramalarda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.