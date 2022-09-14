Yalıhüyük'te İlköğretim Haftası etkinlikleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalıhüyük'te İlköğretim Haftası etkinlikleri

AA

Yalıhüyük'te İlköğretim Haftası etkinlikleri

KONYA (AA) - Yalıhüyük'te 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Genç, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde devam etti.

Öğrencilerin şiir okuması günün önem ve anlamını belirten konuşmaların yapılmasının ardından Kaymakam İbrahim Yazıcı, temsili olarak ilk ders zilini çaldı.

Kaymakam Yazıcı, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam İbrahim Yazıcı, Belediye Başkan Vekili Kemal Demir ve diğer protokol üyeleri verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hapşırma şikayeti olan iki hastanın burunlarından sinek larvası çıktı
YEREL HABERLER Hapşırma şikayeti olan iki hastanın burunlarından ...
Büyü yapıp, muska yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Büyü yapıp, muska yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı
Araç üzerine torba içinde bırakılan bebek, korumaya alındı
YEREL HABERLER Araç üzerine torba içinde bırakılan bebek, korumaya ...
Konya'da parayla büyü yaptığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Konya'da parayla büyü yaptığı öne sürülen şüpheli ...
Konya'da 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele ...
Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını ...
Konya'da otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia ...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya'da Ahilik Haftası programına katıldı:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya'da Ahilik ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Gençler Tarım ile Buluşuyor" programında konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Gençler Tarım ile ...
Bakan Kirişci: Ayçiçeğimizin alım fiyatlarını12 TL üzerinden devam ettireceğiz 
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Ayçiçeğimizin alım fiyatlarını12 TL ...
Konya'da 3 bin 933 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 3 bin 933 kilogram sahte deterjan ele ...
Sürücüsü `dur´ ihtarına uymayan otomobilde vurulan boksör uyutuluyor
YEREL HABERLER Sürücüsü `dur´ ihtarına uymayan otomobilde vurulan ...
Gürültü yapıyor diye komşusunu bıçakladı
YEREL HABERLER Gürültü yapıyor diye komşusunu bıçakladı
Konya'da komşular arasındaki gürültü kavgasında bir kişi bıçakla ağır yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da komşular arasındaki gürültü kavgasında bir ...
Konya'da tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi ...
Konya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Konya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Konya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
ASDER Konya İl Başkanı Kanmaz'dan, 12 Eylül mesajı
YEREL HABERLER ASDER Konya İl Başkanı Kanmaz'dan, 12 Eylül mesajı
Konya'da bir bahçede çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Konya'da bir bahçede çıkan yangın büyümeden ...
Akşehir'de 3 bin 300 dolu makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Akşehir'de 3 bin 300 dolu makaron ele geçirildi
Konya'da "Sınav Kazandıran Taktikler" semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Konya'da "Sınav Kazandıran Taktikler" semineri ...
Konya'da polis okul çevrelerini 110 ekip, 270 personelle denetliyor
YEREL HABERLER Konya'da polis okul çevrelerini 110 ekip, 270 ...
Akşehir Belediyesi'nden 2500 Çanta ve Kırtasiye Seti
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi'nden 2500 Çanta ve Kırtasiye Seti
Konya'da yonca ekili tarlada obruk oluştu
YEREL HABERLER Konya'da yonca ekili tarlada obruk oluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.