Yalıhüyük'te İlköğretim Haftası etkinlikleri

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KONYA (AA) - Yalıhüyük'te 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Genç, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Program, Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde devam etti.



Öğrencilerin şiir okuması günün önem ve anlamını belirten konuşmaların yapılmasının ardından Kaymakam İbrahim Yazıcı, temsili olarak ilk ders zilini çaldı.



Kaymakam Yazıcı, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.



Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam İbrahim Yazıcı, Belediye Başkan Vekili Kemal Demir ve diğer protokol üyeleri verdi.



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