Konya'da sokakta bulunan yeni doğmuş bebeğin ailesi aranıyor

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KONYA (AA) - Konya'da yeni doğmuş kız bebeğini sokağa bırakan kişi ya da kişilerin tespiti için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bulunan bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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