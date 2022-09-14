Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Ahilik Haftası kapsamında istişare toplantısına katıldı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahilik Haftası kapsamında Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (KONESOB) bağlı merkezdeki ve ilçelerdeki oda başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki 12. Esnaf İstişare Programı'nda üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala esnaf kültürünün yaşadığı bir şehirde hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Belediye olarak her zaman maddi-manevi ellerinden geldiğince esnafa destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

"Ama dökme suyla değirmen dönmez. İlla ki dükkanın açık, esnafın işinin başında olması gerekir. Onun için bugünleri yaşadığımız için çok mutluyuz. Rabbim bizleri bir daha böyle ağır imtihanlarla sınamasın. Memleketimize sağlık selamet versin. Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte sadece merkezde değil, tüm ilçelerimize hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Konya’nın 42 bin kilometrekarelik coğrafyasında Büyükşehir olarak sorumluluk alanımızdaki işlerle ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Gittiğimiz ilçelerde esnafımızla da buluşuyoruz. Oda başkanlarımızın şahsında esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğimiz daim olsun.”

Altay, ticaretin canlanması için çok büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle Konya'nın ulusal ve uluslararası arenada temsil edilmesi ve tanıtılmasıyla ilgili çok yoğun bir çaba içindeyiz. Kentimizin sosyal hayatını canlandırarak hem esnafımızın gelirine katkı sağlıyor hem de şehrimizin tanıtımını yapıyoruz. Şehrin tanıtımı sanayi, üretim ve istihdama katkı sağlıyor. Şehrimizin yurt dışında da isim bilinirliğini artırıcı çalışmalarımız var. Komşu illerimizden hafta sonu ziyarete gelenlerin sayısı artıyor. Canlı sosyal hayat esnafımızın da yüzünü güldürüyor."

Konya'da özellikle çalışan gençlerle ilgili yaptıkları faaliyetlerin Türkiye'ye örnek olmaya başladığına dikkati çeken Altay, "Gençlik faaliyetleri sadece öğrenciler için yapılan faaliyetler değil. Özellikle üreten gençlere sahip çıkılması, onların toplum içinde yeterli değeri alması çok kıymetli ve önemli. Çünkü bunlar şehrimizde istihdama, üretime katkı sağlıyorlar. Şehirdeki ticaretin canlanmasına katkı sağlıyorlar. Onun için çalışan gençlikle ilgili faaliyetlerimizi artırarak devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, kent merkezinde artık bir turizm potansiyeline ulaşıldığını, bundan sonraki süreçte yavaş yavaş ilçelere doğru hareket etmek istediklerini vurgulayan Altay, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Her ilçenin potansiyelini tekrar harekete geçirmeyi arzu ediyoruz. Bu konuda en büyük destekçilerimiz de esnaflarımız. Gelen insanları buradan memnun göndermemiz lazım. Esnaf birliklerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizimle dayanışma içinde olmasını arzu ediyoruz."



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