Konya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 81 il emniyet müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştirilen kaçak ve sahte içki operasyonu kapsamında Konya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda belirlenen 4 ev, 3 araç ve 1 depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda sahte alkollü içki yapımında kullanılan 305 litre etil alkol, 56 adet alkol kiti, 7 adet alkol yapımında kullanılan aparat, 118 adet boş pet şişe ve 30 litre sahte alkollü içecek ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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