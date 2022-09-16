Kulu'da ilköğretim haftası kutlandı

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KONYA (AA) - Kulu'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı dolayısıyla programı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Fatih İlkokulu bahçesinde devam eden programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, çocuk koroları tarafından şarkılar söylendi ve müzikli gösterilerin ardından program sona erdi.

Programa, İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Atakan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, siyasi parti başkanları, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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