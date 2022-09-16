Kulu'da ilköğretim haftası kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kulu'da ilköğretim haftası kutlandı

AA

Kulu'da ilköğretim haftası kutlandı

KONYA (AA) - Kulu'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı dolayısıyla programı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Fatih İlkokulu bahçesinde devam eden programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, çocuk koroları tarafından şarkılar söylendi ve müzikli gösterilerin ardından program sona erdi.

Programa, İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Atakan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, siyasi parti başkanları, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı ...
Konyaspor stadına kavuşuyor
YEREL HABERLER Konyaspor stadına kavuşuyor
Sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçük Umut 24 gün sonra taburcu edildi
YEREL HABERLER Sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçük Umut 24 gün ...
Köpeklerin saldırısına uğrayan Umut, 25 gün sonra taburcu
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırısına uğrayan Umut, 25 gün sonra ...
Seydişehir'de yerli ürün pazarı ilgi görüyor
YEREL HABERLER Seydişehir'de yerli ürün pazarı ilgi görüyor
Konya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 şüpheli ...
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Yunak'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Yunak'ı ...
Konya'da servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı, 17 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı, 17 ...
Konya İl Jandarma Alay Komutanı Yardımcısı Albay Demirel'den Seydişehir'e ziyaret
YEREL HABERLER Konya İl Jandarma Alay Komutanı Yardımcısı Albay ...
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem Akşehir'de vatandaşlarla görüştü
YEREL HABERLER AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem Akşehir'de ...
Almanya'da nehirde boğulan baba ve oğlunun cenazesi Konya'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Almanya'da nehirde boğulan baba ve oğlunun cenazesi ...
Konya'daki Laodikya Antik Kenti'nin kalıntıları "arkeopark"ta sergilenecek
YEREL HABERLER Konya'daki Laodikya Antik Kenti'nin kalıntıları ...
Konya'da 12 yıl bekledikten sonra böbrek nakledilen hasta, bağışçı aileye minnettar
YEREL HABERLER Konya'da 12 yıl bekledikten sonra böbrek nakledilen ...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Ahilik Haftası kapsamında istişare toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Ahilik ...
Konya Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarına devam ...
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan dezenformasyon açıklaması:
YEREL HABERLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan ...
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro, Konya Büyükşehir ...
Atma Tıkla Projesi'nde ödül verilmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Atma Tıkla Projesi'nde ödül verilmeye devam ediyor
Konya'da 33 çalıntı bisiklet ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da 33 çalıntı bisiklet ele geçirildi, 5 şüpheli ...
Konya'da sokakta bulunan yeni doğmuş bebeğin ailesi aranıyor
YEREL HABERLER Konya'da sokakta bulunan yeni doğmuş bebeğin ailesi ...
Yalıhüyük'te İlköğretim Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Yalıhüyük'te İlköğretim Haftası etkinlikleri
Hapşırma şikayeti olan iki hastanın burunlarından sinek larvası çıktı
YEREL HABERLER Hapşırma şikayeti olan iki hastanın burunlarından ...
Büyü yapıp, muska yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Büyü yapıp, muska yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı
Araç üzerine torba içinde bırakılan bebek, korumaya alındı
YEREL HABERLER Araç üzerine torba içinde bırakılan bebek, korumaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.