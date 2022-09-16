Konya'da YKS'de ilk 100'e giren öğrenciler protokolle buluştu

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KONYA (AA) - Konya'da 2022 YKS'de ilk 100'e giren öğrenciler, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından kabul edildi.

Öğrencileri makamında kabul eden Vali Özkan, Konya'dan ilk 100'de 14 derece yapan 12 öğrencinin bulunmasının çok önemli bir başarı olduğunu belirterek, öğrencilere ve bu başarılarında emeği olan herkese teşekkür etti.

Öğrencilerle kazandıkları üniversite ve bölümleri hakkında bir süre sohbet eden Özkan, başarılarından dolayı öğrencileri, başarıda pay sahibi olan ailelerini, öğretmenlerini ve okul idarecilerini tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da YKS'de ilk 100'e giren Konyalı öğrencileri ve ailelerini ağırladı.

Öğrencileri elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Altay, "Başarılarınız daim olsun inşallah. Ülkemize, şehrimize, vatanımıza hayırlı işler yapacağınızdan eminim. İyi okullara gideceksiniz ama Konya'yı da gönlünüzden çıkarmayın. Konya'yı temsil ettiğinizi unutmayın. Konyalıları temsil etmeniz de bizim açımızdan çok gurur verici. İnşallah bundan sonra sizleri güzel yerlerde görürüz." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de Konya'nın üstün başarılar sağlayan gençler yetiştiren bir şehir olduğunu belirtti.

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