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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya'da anaokulu açılışında konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya'da anaokulu açılışında konuştu:

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bazıları toplanıyor, dağılıyor, masalar kuruluyor ve masalar dağılıyor ama biz her gün yeni bir projeyi, hizmeti milletimizle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Yıldırım, Konya'da merkez Selçuklu ilçesindeki Hatice-Ercüment Köylübay Kızılay Anaokulu'nun açılış töreninde, insana yapılan yatırımın ebedi olduğunu söyledi.

İnsanı yaşatmanın ve yüceltmenin eğitimle başarılacağını anlatan Yıldırım, çocukların hayata daha iyi şartlarda hazırlanması için Türk Kızılay ile 81 ile 81 anaokulu projesinin başlatıldığını anımsattı. Yıldırım, projenin iyilik hareketi olduğunu belirterek "Burada tamamen bağışçıların, hayırseverlerin katkıları var. Devletin, Türk Kızılay'ın ve yerel yönetimlerin koordinasyonu var. Esasında 81 ile 81 okul projesi tek başına ihtiyacımızı karşılayacak değil. Bunu biliyoruz ama yapmak istediğimiz şey, farkındalığı arttırmak. Hem Türk Kızılay'ın yurt içinde, yurt dışında milyonlara nasıl ulaşıyorsa, insana nasıl dokunuyorsa geleceğimizin güvencesi evlatlarımıza da aynı ihtimamı gösterdiği ortada. İşte bu anlayışla, bugün 56'ncısının açılışını Konya'da gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Projenin 81 ilde tamamlanacağı bilgisini veren Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığının anaokullarının sayısını arttırma politikasına bir nebze olsun katkı sağlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyduklarının vurguladı.

- "Yolları böldük, hayatları birleştirdik"

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yılda çok büyük işler gerçekleştirildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'nin doğusuyla batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle her tarafı birbirine yaklaştırdık. 'Yol ve su medeniyettir.' dedik. Bu aşkla çalıştık. Büyük projeler gerçekleştirdik. Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü... Eğiste Viyadüğü yakında bitiyor. Say say bitmez. Bunlar tabii ülkemizin gurur projeleridir ama inanın ki beni şu anaokulu açılışı o projelerin açılışından daha fazla heyecanlandırıyor. Çünkü burada geleceğe ve insana yatırım var. İnsana yapılan yatırım, nesilden nesle ilelebet devam edecek bir yatırım."

- "İstihdamı ve ihracatını arttıran ülkelerin başında geliyoruz"

İlim ve irfan yuvası anaokulun, geleceğin teminatı evlatların yetişeceği güzel mekanlardan biri olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Bazıları toplanıyor, dağılıyor, masalar kuruluyor ve masalar dağılıyor ama biz her gün yeni bir projeyi, hizmeti milletimizle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu hafta okullarımız açıldı. Hemen arkasından Cumhurbaşkanı'mız, 105 yurt binasının toplu açılışını yaptı. Bununla da yetinmedi, tarihin en kapsamlı toplu konut projesinin duyurusunu gerçekleştirdi. 500 bin konut, 5 yıl içerisinde tamamlanacak ve ihtiyaç sahiplerinin konut ihtiyacı karşılanmış olacak. Çok büyük bir proje. Sadece konut yapma projesi değil, aynı zamanda 2,5 trilyon liralık bir ekonomik hareketliliği sağlayacak ve 250'den fark fazla sektörlere, iş kollarına hareketlilik getirecek bir proje. Son iki yılda dünya hastalıklarla, iç karışıklıklarla, savaşlarla boğuşup dururken Türkiye, 750 bin vatandaşımıza iş, aş sağladı. İstihdamı ve ihracatı, pandemi döneminde arttıran nadir ülkelerin başında geliyoruz."

- "İkinci yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak"

Yıldırım, Türkiye'nin sadece kendi vatandaşı ve geleceği için değil ihtiyaç sahibi ülkelerin de yardımına koştuğunu anlatarak şunları kaydetti:

"İkinci yüzyıla başlıyoruz. 2023, ikinci yüzyılımız ve bu yıldan itibaren ikinci yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak. Bunu buradan bilmenizi istiyorum. Bunun bütün işaretlerini görüyoruz. İkinci yüzyılda, Türklerin yüzyılında da 2023'te de Cumhurbaşkanı seçimi var. İkinci yüzyılda liderimizi, Cumhurbaşkanımızı Konya, her zaman olduğu gibi ve rekor oyla seçmeye hazır mı? Evet, bu cevap güzel. Konya'nın yüzde 75'e varan destekleri var. İnşallah daha fazlasını 2023'te göreceğiz."

Yıldırım'ın konuşmasının ardından anaokulunun kurdelesi kesildi.

Açılış törenine; Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız, Abdullah Ağralı, Hacı Ahmet Özdemir, Selman Özboyacı, Gülay Samancı, Orhan Erdem, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, merhum Hatice ve Ercüment Köylübay'ın ailesi ile öğrenci velileri katıldı.

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