Hüyük'te gölet yapım çalışmaları devam ediyor

KONYA (AA) - Hüyük'e bağlı Selki mahallesinde gölet yapıldığı belirtildi.
DSİ 4.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Selki Mahallesinde yaşayan ailelere ait besi hayvanlarının içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan hayvan içme suyu göletinin yapımının devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Göletin homojen kil gövde hacmi 14 bin metreküp, faydalı su hacmi 45 bin metreküp, temelden gövde yüksekliği ise 10 metre olacaktır. Selki Göleti hayvan içme suyu yanında, taşkın önleme görevini de üstlenecektir. Ayrıca suyun kıt olduğu bölgede doğal hayatın su kaynağı olarak görev yapacaktır. Bölge Müdürlüğümüz çalışma sahasında son dönemlerde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır."