Beyşehir'de cipslik patates hasat mesaisi başladı

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KONYA (AA) - Konya'da son yıllarda cipslik patates üretiminin arttığı Beyşehir ilçesinde hasat dönemi başladı.

Yetiştiriciler ve tarım işçileri arazilerde patates söküm mesaisine başlarken, toplanan ürünler cips üretimi yapılacak fabrikalara gönderilecek.

Ayrıca, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri tarlalarda yaşanabilecek hastalık ve zararlı kontrollerine karşı çalışmalarını sürdürüyor.

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