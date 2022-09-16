Seydişehir'de soğuk hava deposu, kurutma, paketleme tesisi yapılacak

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KONYA (AA) - Seydişehir'de yapılması planlanan soğuk hava deposu, kurutma, paketleme tesisi ile toptancı dükkanların için ihale yapıldı.

Seydişehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ihalenin elektronik ortamda yapıldığı belirtildi.



Alaylar İki Mahallesi Hafif Sanayi Bölgesinde yapılacak soğuk hava deposu, kurutma, paketleme tesisi, tohum eleme ile toptancı dükkanlarının 7 bin 460 metrekare olacağı ve 53 bin 342 liraya mal olacağı ifade edildi.



Açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın "Seydişehir ve bölgede üretilen çilek, karpuz, domates, patates, fasulye, kiraz, elma, kiraz, ceviz gibi meyve ve sebzelerin daha çok katma değer üretmesi, çiftçilerimizin ürünlerinin hak ettiği değeri alması için soğuk hava deposu, kurutma, paketleme tesisleri, tohum eleme tesisleri ve ticari dükkanlar projesini hayata geçiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

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