Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sefer Avşar (32) yönetimindeki 06 ADY 869 plakalı otomobil, Dumlupınar Kavşağı'nda Görkem Köksal (34) idaresindeki 06 CTK 624 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile 06 CTK 624 plakalı otomobilde bulunan Neslihan Köksal (33) yaralandı.



Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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