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Konya'da 7 kişinin öldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin istenen cezalar belli oldu

AA

Konya'da 7 kişinin öldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin istenen cezalar belli oldu

KONYA (AA) - Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi aileler arasında yaşanan kavgaya ilişkin yargılanan 9 sanık hakkında 13 yıldan 49 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

8. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Lütfi Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), tutuksuz sanıklar Ayşe Keleş, Veli Keleş, Yahya Çalık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklardan tutuklu Veli Keleş, olay günü kavgayı Dedeoğulları ailesinin başlattığını, kavganın "ırkçılık" ile bir alakasının bulunmadığını iddia etti.

Savcılık mütalaasında tespit edilen somut delillerle, sanık Ali Keleş'in (Veli Keleş'in oğlu) "Öldürmeye teşebbüs", "Silahla yaralama", "Birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 31 yıla kadar, sanık Ali Keleş'in (Lütfi Keleş'in oğlu) "Öldürmeye teşebbüs", "Silahla yaralama", "Silahla tehdit", "Birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 34 yıl 6 aya kadar, sanık İbrahim Keleş'in "Öldürmeye teşebbüs", "Silahla yaralama", "Silahla tehdit", "Birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Lütfi Keleş'in "Silahla nitelikli yaralama", "Silahla tehdit", "Birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 33 yıla kadar, Veli Keleş'in "Öldürmeye teşebbüs", "Silahla yaralama", "Birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 43 yıla kadar, sanık Ayşe Keleş'in "Silahla yaralama" ve "Birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 13 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanık Yahya Çalık'ın "Öldürmeye teşebbüs", "Silahla yaralama", "Birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 43 yıla kadar, sanık Ramazan Çalık'ın "Öldürmeye teşebbüs", "Silahla yaralama", "Silahla tehdit", "Birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 25 yıla kadar, Ali Çalık'ın "Öldürmeye teşebbüs", "Silahla yaralama", "Silahla tehdit", "Birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanık Yahya Çalık mütalaaya karşı savunma yaptığı sırada Dedeoğulları ailesinin yakınları sanıklara tepki gösterdi. Salonda çıkan arbede, polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede sonlandırıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Dedeoğuları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralanmış, 9 kişi hakkında çeşitli suçlamalarla dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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