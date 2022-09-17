Konya'da tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

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Konya (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alettin Karaduman idaresindeki 06 CDF 411 plakalı tır, Hortu Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Mehmet Ali Karaduman yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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