Hayatını 52 yaşında okuma yazma öğrenerek kolaylaştırdı

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KONYA (AA) - HAVVA DEREAĞZI - Konya'da yaşayan 6 çocuğu, 8 torunu olan Raife Dursun, gerçekleştirdiği okuma yazma öğrenme hayalinin ardından eğitim hayatını ilerletmek istiyor.

Mardin'de çok istemesine rağmen babası tarafından okula gönderilmeyen Dursun, genç yaşta evlenip Konya'ya yerleşti.

Çocuklarını ders çalışırken görünce özenen Dursun, ilerleyen yıllarda okuma yazma öğrenmek için kurs arayışına girdi.

Dursun, bir tanıdıklarının Selçuklu Halk Eğitimi Merkezi'nde kurs açıldığını söylemesi üzerine kayıt yaptırdı.

Azmiyle 52 yaşında kısa sürede okuma yazma öğrenen Dursun, AA muhabirine, okuma yazma bilmediği için tek başına dışarı çıkamadığını, dolmuşa bile binerken zorluk yaşadığını söyledi.

Hayalini gerçekleştirme isteğini yaşadığı sıkıntılarla birleşince harekete geçtiğini vurgulayan Dursun, "Hastaneye gittiğimde zorluk çekiyordum. Okuma yazma öğrenmeyi kafama taktım. Eşime bu kursa katılacağımı söyledim. Eşim, 'Sen nasıl kursa gideceksin, ev işleri var' dese de kızımla kaydımı yaptırdım." dedi.

- Okuma sevgisi hiç dinmedi

Dursun, kursa başladıktan sonra kendini daha iyi hissettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bir şeyleri okumaya başladığımda dünyanın en mutlu insanı ben oldum. Kursa gelmeden önce ev işlerini bitirip, derslerime hazırlandım. Kurs saatini hep sabırsızlıkla bekledim. Hiç vazgeçmedim, okulumu çok seviyordum. Okula devam etmek istiyorum, lise hatta üniversiteye kadar okumayı istiyorum. Okumayı seviyorum. Şimdi tek başıma hastaneye gidiyorum, dolmuşa biniyorum, çarşıya çıkıyorum. Kimseye muhtaç olmadan Mardin'e kadar bile gidebilirim. Okuma yazma bilmeyen herkes kurslara gitsin, pişman olmazlar. Daha iyi, daha mutlu, özgür olurlar. Hiç kimseye muhtaç olmazlar."

Merkezde sınıf öğretmenliği yapan Hüsna Üzülmez de Dursun'un her gün sınıfa enerjiyle geldiğini, diğer öğrencileri de motive ettiğini söyledi.

Üzülmez, Dursun'un 5 ayda okuma yazma öğrendiğini, kursu başarıyla tamamlayarak mezun olduğunu kaydetti.

Dursun'un eğitimine devam etmek istediğine değinen Üzülmez, bu süreçte kendilerinin de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.



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