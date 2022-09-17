İspanya'dan yola çıkan Hollandalı gezgin Beyşehir'e geldi

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KONYA (AA) - İspanya'dan yola çıkan gezgin Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu'nun bisiklet evinde misafir edilen 26 yaşındaki Yoram Ringoet, gazetecilere, farklı insanları, kültür ve medeniyetleri daha yakından tanımak için yola çıktığını söyledi.

İspanya'dan 40 kilogram ağırlığındaki çantasıyla yürüdüğünü anlatan Ringoet, 8 bin kilometre yürüdüğünü dile getirdi.

Ringoet, hedefinin Hindistan'a ulaşmak olduğunu işaret ederek, şöyle konuştu:

"Günde 20-25 kilometre yürüyorum. İnsanlara daha yakın oluyorsunuz. Ayrıca, zor ve dağ yollarından da devam ediyoruz. Hep yürüyoruz, otobüse araçlara binmek yok. Yolda karşılaştığımız insanlar çok candan, samimi ve misafirperver. Bize meyve veriyorlar, çay ikram ediyorlar, karnımızı doyuruyorlar. Geceleri çadırda kalıyoruz, evlerinde misafir edenler de oluyor. Beyşehir de çok güzel, Eşrefoğlu Camisi'ne hayran kaldım."

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da ilçeye gelen gezginleri ağırladıklarını, ilk kez yaya bir gezgini misafir ettiklerini kaydetti.





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