Seydişehir Kaymakam Pişkin, vatandaşların hanelerine konuk oluyor

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KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede hane ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Pişkin, gazetecilere, hane ziyaretlerinde, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Bu programla vatandaşların sorunlarına en kısa sürede çözüm bulacaklarını ifade eden Pişkin, "Cumhurbaşkanlığımızın talimatlarıyla başlatılan 'Ulusal Ziyaret Programı' kapsamında hane ziyaretlerimize başladık. Ziyaretlerde hemşehrilerimize, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu teslim ederek, ihtiyaç ve taleplerini kendilerinden dinledik." ifadesini kullandı.



Pişkin'e ziyaretlerde Seydişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ölmez ve vakıf personeli eşlik etti.

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