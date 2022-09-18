AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Akşehir'de temaslarda bulundu

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KONYA (AA) - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Akşehir'i ziyaret etti.



Yıldırım, ilk olarak Nasreddin Hoca Türbesi'ni ziyaret etti.



Binali Yıldırım kendisine eşlik eden Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve diğer protokol üyeleriyle Nasreddin Hoca Türbesinde dua etti.



Yıldırım türbe önündeki "Dünyanın ortası burasıdır" yazan alanda fotoğraf çektirdi.

Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi’ne geçen Binali Yıldırım ve beraberindekiler müzeyi gezdi. Daha sonra Akşehir Tarihi Arasta Çarşısına geçen Yıldırım, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.



Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'nda Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği'ne katıldı.



Tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyen Yıldırım, "Ülkemizin geleceği için, yavrularımızın karşılaşacağı her türlü zorluğu bertaraf etmek için, 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la büyük bir güçle, büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bundan sonrada hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin, huzuru, birliği, kardeşliği için, yeni yüzyılın Türkiye yüzyılı olması için çalışmaya hazır mıyız?" dedi.

Çocuklarla şarkılar söyleyen Binali Yıldırım, daha sonra Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'ne geçti. Binali Yıldırım burada Akşehir Belediyesi şeref defterini imzaladı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya Yıldırım'a Akşehir'in tarihi evlerini konu alan bir tablo ve bir kilim hediye etti.

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