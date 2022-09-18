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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da KPSS heyecanı başladı

AA

Konya'da KPSS heyecanı başladı

KONYA (AA) - Konya'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı başladı.

Adaylar, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gelmeye başladı.

Adaylar sınav giriş kapılarında görevliler tarafından belgeleri tek tek incelenerek sınav salonlarına alındı.

Sınav başlamasına çok az bir süre kala gelen bazı adaylar koşarak sınava yetişti. Sabah oturumunda 10.00 itibarıyla kapılar kapandı ve sınav, 10.15'te başladı.

Adaylar içeride ter dökerken, dışarda da yakınları da okul bahçelerinde heyecanla bekleyerek, Kur'an okuyup dua etti.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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